Манагуа , 6 октября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Денежные переводы, отправляемые из-за рубежа в Никарагуа, являются большим вкладом в экономику страны, которая стремится завершить год с ростом валового внутреннего продукта более чем на 4%. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на данные ЦБ Никарагуа.

Мария Плотникова ИА REGNUM Гранада, Никарагуа, 2017 год

В суммарном выражении с начала года до августа 2022 года объем денежных переводов составил более 1,97 миллиарда долларов, что означает рост на 42,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным финансового учреждения, объем денежных переводов в августе составил более 299 миллионов долларов, что на 71,5% больше, чем в том же месяце 2021 года.

В разбивке по странам никарагуанцы, проживающие в США, являются основными отправителями денежных переводов в центральноамериканскую страну — 78,8% от общего объема.