Москва, , 14:46 — REGNUM Армейская авиация ВКС России уничтожила до 60-ти боевиков киевского режима в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 октября заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Новый Комар Донецкой Народной Республики ударами армейской авиации ВКС России уничтожено до 60-ти военнослужащих 56-й мотопехотной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.

Кроме того, в результате ударов уничтожены два танка и пять единиц автомобильной техники.

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