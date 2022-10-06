Новосибирск, , 14:41 — REGNUM В прокуратуре Новосибирской области организована «горячая линия» по вопросам мобилизации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сообщения о нарушениях при мобилизации принимает дежурный прокурор прокуратуры Новосибирской области по телефону: 210-28-15 (в будние дни с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу — до 16:45 часов), по телефону: 8-903-076-9796 (круглосуточно), — говорится в сообщении. — По сообщениям о нарушениях будет организовано проведение проверок».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирске скончался один из мобилизованных, находящихся в пункте размещения.

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