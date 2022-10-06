Москва, 6 октября, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Российские военные освободили населённый пункт Зайцево в ДНР. Об этом 6 октября сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов, ИА REGNUM Флаг ДНР

«На артёмовском направлении в результате наступательных действий союзных сил освобожден населённый пункт Зайцево Донецкой Народной Республики», — говорится в новой сводке, опубликованной оборонным ведомством в телеграм-канале.

Также сообщается, что уничтожено более 120 военнослужащих 58-й мотопехотной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также три боевые машины пехоты.

«Огнём российской артиллерии в районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две [киевские] диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами», — добавили в Минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября вооружённые бандеровские формирования подвергли обстрелам Зайцево в Донецкой Народной Республике. По населённому пункту было выпущено десять снарядов калибра 122 мм.