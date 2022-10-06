Москва, , 14:31 — REGNUM Заявление американского бизнесмена Илона Маска о том, что жители ряда регионов на востоке бывшей УССР предпочитают Россию, является констатацией реальности. Об этом 6 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Это констатация реальности. Это действительно реальное положение дел», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что на востоке б. УССР испокон веков жило население, которое было «русскими носителями».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Маск заявил, что люди, проживающие на востоке б. УССР, предпочитают Россию.

Читайте также: Илон Маск объяснил результаты референдумов в бывш. УССР