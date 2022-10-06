Белград, , 22:04 — REGNUM Единственным пунктом в повестке встречи Европейского политического сообщества 6 октября в Праге будет вопрос, почему Сербия все еще не ввела санкции против России. Такое мнение высказала премьер-министр Сербии Анна Брнабич.

Анна Брнабич Novreg.ru

«Президент Александр Вучич поехал туда, и мне кажется, что единственной темой в повестке этой встречи будет почему Сербия все еще остается единственной страной на европейском континенте, которая не ввела санкции против России, и когда она собирается это сделать», — рассказала Брнабич в эфире телеканала Happy.

По словам Брнабич, это стало очевидно после того, как ЕС удовлетворил требование Хорватии и принял решение остановить транспортировку российской нефти в Сербию по Ядранскому нефтепроводу.

Брнабич добавила, что сербская общественность увидит, как Вучич в Праге будет защищать интересы Сербии.

Напомним, что ранее министр внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что новый пакет санкций ЕС против России является первым пакетом санкций против Сербии, так как он подразумевает прекращение поставок российской нефти в Сербию.