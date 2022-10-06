Стокгольм, 6 октября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Французская писательница Анни Эрно получила Нобелевскую премию по литературе за 2022 год. Об этом 6 октября объявил Нобелевский комитет Шведской академии наук.

(сс) fill Нобелевская премия

Награду ей присудили «за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти».

82-летняя писательница ранее удостаивалась таких наград, как премия Ренодо, премия Маргерит Дюрас, премия Франсуа Мориака и другие. С 2014 года она является почётным доктором Университета Сержи-Понтуаз.