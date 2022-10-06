Москва, 6 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба России отменила таможенный контроль на границе четырёх новых регионов РФ.

Popadius Таможня

В ФТС рассказали, что таможенный контроль на границе России и новых субъектов РФ отменён. Данные границы перестали быть государственными и носят административный характер.

Новые правила распространяются на пересечение административных границ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.