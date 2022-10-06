ФТС: таможенный контроль на границе с новыми регионами РФ отменён
Москва, 6 октября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. Федеральная таможенная служба России отменила таможенный контроль на границе четырёх новых регионов РФ.
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Таможня
В ФТС рассказали, что таможенный контроль на границе России и новых субъектов РФ отменён. Данные границы перестали быть государственными и носят административный характер.
Новые правила распространяются на пересечение административных границ Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей.