Москва, , 14:20 — REGNUM ЕС столкнулся с ситуацией, не имеющей аналогов в последние десятилетия, резко сократив импорт энергоресурсов из РФ, который не может быть в полной мере замещен импортом из других стран без резкого роста себестоимости и дефицита энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

Банкрот

«Негативные прогнозы в отношении резкого роста числа банкротств, ухудшения ситуации в финансовом секторе экономики представляются вполне оправданными, — сказал Мастеров. — ЕС столкнулся с ситуацией, не имеющей аналогов в последние десятилетия, резко сократив импорт энергоресурсов из РФ, который не может быть в полной мере замещен импортом из других стран без резкого роста себестоимости и дефицита энергоресурсов. Всё это усугубилось и так непростой ситуацией в экономике, когда под влиянием последствий пандемии и связанных с ней ограничений наблюдались диспропорции между реальным и финансовым секторами экономики, что привело к высокой инфляции».

По его словам, развивающийся в течение 2022 года энергетический кризис, разрушение логистических цепочек многократно усугубили имеющиеся противоречия и создали угрозу масштабного экономического кризиса, последствия которого могут оказаться крайне серьезными и для экономики, и для населения.

«По некоторым оценкам, нынешний рост цен является самым масштабным за всю историю существования ЕС, данный инфляционный шок не может пройти без последствий для экономики и финансовой системы ЕС, которые почти четверть века существовали в условиях низких процентных ставок и инфляции», — подытожил Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к весне 2023 года экономике Европейского союза может быть нанесен непоправимый ущерб.

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