Москва, , 14:04 — REGNUM Вследствие экстраординарности складывающейся ситуации последствия энергетического и продовольственного кризиса в ЕС после осенне-зимнего периода 2022 года представляются трудно прогнозируемыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября заявил ведущий научный сотрудник центра финансовой политики департамента общественных финансов финансового университета при правительстве РФ Андрей Мастеров.

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«По всей видимости, даже руководители ЕС не в полной мере понимают возможные последствия и риски. Вместе с тем призывы к населению о готовности экономить энергию в ущерб даже минимальным жизненным потребностям могут быть признаками потери управляемости экономическими процессами в условиях нарастающих критических проблем в области энергообеспечения, — сказал Мастеров. — Уже сейчас во многих странах ЕС можно наблюдать рост социальной напряженности, во многих странах население и так столкнулось с непомерным ростом коммунальных платежей, усугубляемым беспрецедентной инфляцией».

В этих условиях, как полагает экономист, можно сделать выводы о крайне высоких рисках реализации шоковых сценариев с резким ухудшением ситуации на финансовых рынках, трудно контролируемым падением уровня экономической активности, а также уровня жизни населения.

«В результате к весне 2023 года экономике ЕС может быть нанесен непоправимый ущерб, на преодоление последствий которого потребуются многие годы», — сказал Мастеров.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть вероятность, что для всё большего числа жителей ЕС оплата коммунальных услуг и питания может стать неподъемным финансовым бременем.

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