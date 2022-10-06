Луганск, , 13:49 — REGNUM Город Кременная Луганской Народной Республики контролируется и защищается российскими войсками. Об этом сообщил 6 октября глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, вся контролируется и защищается вся территория района.

«Вражеские группировки кучкуются в районе Северска и Торского. По экспертным оценкам туда стянуто до 10 тысяч человек живой силы нацистов», — написал Мирошник в личном телеграм-канале.

Он уточнил, что у противника есть техника, в том числе артиллерия и РСЗО, в его составе находятся подразделения наёмников.