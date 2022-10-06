Сеул, 6 октября 2022, 13:49 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 6 октября телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, с которым обсудил вопросы сотрудничество и ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.
Сообщается, что телефонный разговор продлился 25 минут.
Представители двух стран решительно осудили запуск баллистических ракет КНДР, акцентировав внимание на том, что данные провокации угрожают миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.
Стороны сошлись во мнении относительно того, что северокорейские провокации должны быть прекращены, подчеркнули важность укрепления трехстороннего сотрудничества между Сеулом, Токио и Вашингтоном, сотрудничества с международным сообществом, а также договорились продолжить обсуждение нерешенных вопросов.
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