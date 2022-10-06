Сеул, 6 октября, 2022, 13:49 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел 6 октября телефонные переговоры с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, с которым обсудил вопросы сотрудничество и ракетные испытания КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

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Сообщается, что телефонный разговор продлился 25 минут.

Представители двух стран решительно осудили запуск баллистических ракет КНДР, акцентировав внимание на том, что данные провокации угрожают миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии.

Стороны сошлись во мнении относительно того, что северокорейские провокации должны быть прекращены, подчеркнули важность укрепления трехстороннего сотрудничества между Сеулом, Токио и Вашингтоном, сотрудничества с международным сообществом, а также договорились продолжить обсуждение нерешенных вопросов.