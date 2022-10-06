Петропавловск-Камчатский, 6 октября, 2022, 13:35 — ИА Регнум. На Камчатке на горячую линию по вопросам мобилизации поступило около 3,5 тыс. обращений от жителей края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Горячая линия работает в крае с 22 сентября.

Если раньше людей больше интересовали вопросы по критериям отбора резервистов для мобилизации, то сейчас население чаще спрашивает по мерам поддержки для военнослужащих и их семей. Также поступают вопросы по оказанию нотариальных услуг и юридической помощи мобилизованным.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровске сотрудники Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России 6 октября присоединились к гуманитарной акции «Братья по крови» — сдали кровь для бойцов специальной военной операции.