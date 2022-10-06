Хабаровск, 6 октября, 2022, 12:32 — ИА Регнум. В Хабаровске сотрудники Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России 6 октября присоединились к гуманитарной акции «Братья по крови» — сдали кровь для бойцов специальной военной операции, сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА REGNUM Донорство крови

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Свою кровь для бойцов сдали заместитель руководителя следственного управления Антон Артеменко, руководитель третьего отделения контрольно-следственного отдела Иван Коротков, а также три сотрудника Хабаровского следственного отдела на транспорте.

«Участие в гуманитарной акции — это всего лишь малая часть, что мы можем сделать в поддержку российских солдат. В это непростое время мы должны как никогда поддерживать друг друга», — сказала Антон Артеменко.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Хабаровского края участвуют в волонтёрском движении по помощи участникам спецоперации.