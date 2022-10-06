Москва, , 13:39 — REGNUM Степень ненависти Вашингтона к Москве проявляется в новых поставках киевскому режиму реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов к ним. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 6 октября на брифинге.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

По её словам, на днях власти США объявили, что готовят к отправке новую партию РСЗО HIMARS. К имеющимся шестнадцати установкам они добавят ещё четыре, а также боеприпасы к ним на общую сумму $625 млн.

«Вы представляете, какая сила ненависти к нам. Американцы открыто признаются, что практически в режиме реального времени передают спутниковые и иные разведданные командованию [ВСУ], участвуют в планировании боевых операций», — подчеркнула Захарова.

Это соучастие, настоящая гибридная война, добавила она.

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