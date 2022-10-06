Москва, 6 октября, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В случае, если состояние здоровья и военно-учетная специальность военных пенсионеров будут соответствовать критериям призыва, они могут быть призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом 6 октября сообщает правительственный портал Объясняем. рф.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Военные пенсионеры призываются по мобилизации, если их состояние здоровья и имеющаяся военно-учетная специальность соответствуют требованиям призыва. Если вы считаете, что можете быть призваны, у вас есть возможность прибыть в военкомат и выразить желание быть мобилизованным», — говорится в ответ портала на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё одну войсковую часть в Самарской области намерен посетить глава региона Дмитрий Азаров.