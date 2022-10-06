Санкт-Петербург, , 13:34 — REGNUM Судья Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области получил повестку в военкомат в рамках объявленной в России частичной мобилизации.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщило 6 октября издание «Фонтанка», Сергей Нетосов, назначенный в марте 2019 года указом президента на шестилетний срок на должность судьи по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений, отменил часть заседаний, запланированных на утро 6 сентября из-за повестки в военкомат.

«Судебные заседания, назначенные на 6 октября с 09:00 до 13:00 мск, не состоятся. Проведение вышеуказанных судебных заседаний перенесено на 11 октября», — говорится в сообщении, закрепленном на двери зала заседания.

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