Джакарта, 6 октября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо открыл саммит спикеров парламентов стран G20 в Джакарте, сообщается на сайте совета народных представителей Индонезии.

(сс) Cabinet Secretary of the Republic of Indonesia Джоко Видодо

В своем выступлении президент заявил, что в разгар серьезных вызовов, с которыми сталкиваются все страны, проведение саммита «Большой двадцатки» добавляет нового оптимизма в то, что сила каждой страны в совместной работе, а также в то, что страны учатся и сотрудничают.

«Перед лицом этой огромной угрозы возможности каждой страны различны, есть страны, которые способны выжить и обладают высокой устойчивостью, но многим странам также угрожает стать несостоятельными государствами, что повлияет на миллионы граждан и усугубит глобальные экономические дисбалансы», — заявил Президент Индонезии.

По этой причине президент считает, что парламентский форум G20 имеет очень стратегическое значение для обсуждения совместных мировых повесток дня, которые требуют политической поддержки со стороны парламента для решения реальных проблем, с которыми сталкиваются все граждане мира.

«Мы должны усмирить наше эго, мы должны упорно трудиться, чтобы преодолеть разногласия, умножить и укрепить точки соприкосновения, чтобы способствовать восстановлению мировой экономики и более эффективному преодолению кризиса», — добавил глава индонезийского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани сообщила, что президент России Владимир Путин намерен помочь развитию новой столицы государства на Калимантане.