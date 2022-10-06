Саратов, , 13:17 — REGNUM Саратовская области вошла в пятерку регионов по намолоту зерна. О рекордном урожае за всю историю уборочных кампаний сообщил губернатор Роман Бусаргин.

Зерно Иван Шилов © ИА REGNUM

«За всю историю уборочных кампаний область впервые вошла в пятерку регионов по намолоту зерна. Урожай в этом году — 6 млн тонн. По итогам года обеспеченность зерном должна превысить внутреннюю потребность почти в 11 раз», — отметил глава Саратовской области.

Рекордный урожай позволит поставлять продукцию в другие регионы и на экспорт. С начала 2022 года за пределы области отправили более 1,8 млн тонн зерна, добавил Бусаргин.

Ранее ИА REGNUM передавало, саратовские власти поддержали инициативу жителей Ершовского района о награждении аграриев государственными наградами.

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