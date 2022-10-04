Москва, , 13:21 — REGNUM После принятия в состав России четырёх новых территорий страна может увеличить урожай зерна примерно на пять миллионов тонн. Об этом в ходе выступления в Совфеде в рамках «правительственного часа» заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Дмитрий Патрушев Kremlin.ru

«С учетом тех пахотных земель, которые там есть, я думаю, что в российскую копилку прибавится не менее пяти млн тонн зерновых. Также я думаю, что пойдем и по другим культурам», — сказал Патрушев.

По его словам, на сегодня ряд продуктов из новых регионов уже поставляется в Россию, и логистические цепочки уже налажены.