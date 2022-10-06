Нижний Новгород, , 13:07 — REGNUM Около 30 тысяч жителей Нижегородской области обследовались и проконсультировались у медицинских специалистов в «поездах здоровья». Об этом сообщили в региональном правительстве сегодня, 5 октября.

За девять месяцев 2022 года мобильные медицинские комплексы уже успели посетить 417 населенных пунктов в Нижегородской области. Также организован подвоз к «поездам здоровья» маломобильных граждан и людей из отдаленных деревень и сёл

Отмечается, что за это время врачи осмотрели более 29 тысяч нижегородцев и предоставили им 57,6 тысячи консультаций.

При этом свыше 19,2 тысячи пациентов, посетивших «поезда здоровья», получили направление на дальнейшее обследование в стационарах, а ещё почти 1,4 тысячи нижегородцев пришлось госпитализировать сразу же после обследования.