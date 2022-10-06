Донецк, 6 октября, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли Кировский район Донецка, сообщили 6 октбяря в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12:30 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября боевики ВСУ обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка.

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