* запрещённая в России организация

Кабул, 6 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В ответ на визит начальника штаба пакистанской армии в США бывший начальник канцелярии президента Афганистана Карим Хуррам заявил, что этот визит очень важен, поскольку происходит передел «игровых фишек» геополитики. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

ResoluteSupportMedia Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Хуррам написал в» Твиттере», что внешняя политика Афганистана парализована из-за того, что все время муссируется тема, имеют ли девочки право на образование или нет. Он также добавил, что при этом раскладе большое значение имеет географическое положение Афганистана.

Напомним, что начальник штаба пакистанской армии Камар Джавед Баджва в начале этой недели отправился в Вашингтон для переговоров с высокопоставленными американскими чиновниками, в том числе с главой ЦРУ, государственным секретарём и рядом высокопоставленных военных.

За прошедший год Пакистан пытался на международных форумах изменить позицию мирового сообщества по признанию правительство талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но ни одна страна, включая сам Пакистан, ещё пошла на такой шаг.

В последние месяцы создалось впечатление, что напряжённость между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламабадом возросла.

После убийства американцами лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле министр обороны правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что американский беспилотник проник в воздушное пространство Афганистана из Пакистана.

Также премьер-министр Пакистана заявил на Генассамблее ООН, что угроза терроризма из Афганистана представляет угрозу для всего мира.