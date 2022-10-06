Джакарта, 6 октября, 2022, 12:55 — ИА Регнум. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических бедствий в Индонезии объявил, что в течение сентября четырем индонезийским вулканам присвоили статус «тревоги», сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вулкан

Четырьмя вулканами стали Иль Левотолок в Восточной Нуса Тенггаре, Анак Кракатау в Лампунге, Мерапи в Джокьякарте и Семеру на Восточной Яве.

«В Индонезии насчитывается 127 активных вулканов», — говорится в заявлении центра вулканологии и смягчения последствий геологических бедствий.

Основываясь на результатах визуальных и инструментальных наблюдений, ещё 17 вулканов в Индонезии начали проявлять повышенную активность.

Как сообщало ИА REGNUM, центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф в Индонезии объявил, что вулкан Ибу, расположенный в Малуку, активизировался 4 октября.

Читайте также: В Индонезии активизировался вулкан Ибу