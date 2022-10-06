Белград, 6 октября, 2022, 12:49 — ИА Регнум. Евросоюз восьмым пакетом санкций против России ввел первый пакет ограничительных мер против Сербии, которая зависит от поставок нефти из РФ через Хорватию. Об этом 6 октября заявил министр внутренних дел Сербии Александр Вулин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«ЕС еще раз доказал, что является клубом стран, у которых стояли дивизии под Сталинградом и единственная последовательность его политики — месть свободным народам. По инициативе закомплексованной Хорватии Сербии запрещают ввозить российскую нефть через Адриатический нефтепровод, а Болгарии не запрещают», — цитирует Вулина пресс-служба сербского МВД.

Он добавил, что Сербия в скором времени должна будет подумать о строительстве нефтепровода в партнерстве с другими странами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации. По информации Еврокомиссии, среди новых мер — установление потолка цен для российской нефти.

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