Москва, , 12:38 — REGNUM Комитет Госдумы по обороне 17 октября проведет слушания с участием двух представителей Минобороны по вопросу обеспечения специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 октября сообщили в Госдуме.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее комитет Госдумы по обороне принял решение пригласить в Госдуму на закрытые от СМИ слушания замминистра обороны по материально-техническому обеспечению Михаила Мизинцева и замглавы Минобороны по вооружению Алексея Криворучко о закупках квадрокоптеров, сказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

В СРЗП предложили пригласить на «правительственный час» главу Минобороны Сергея Шойгу. В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») выступил против. «Считаю нецелесообразным приглашать руководство Министерство обороны и отвлекать его от руководства непосредственно ведения боевых действий», — привел он аргумент.

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