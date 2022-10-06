Джакарта, 6 октября, 2022, 12:30 — ИА Регнум. Вице-президент Индонезии Мааруф Амин примет участие в конференции по изменению климата (COP27) в Египте в начале ноября 2022 года, представляя президента Джоко Видодо, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Вице-президент Индонезии будет представлять президента на COP27, на котором будет обсуждаться изменение климата. Это саммит, который проходит под прямой эгидой Организации Объединенных Наций», — заявил пресс-секретарь вице-президента Индонезии.

Мааруф Амин получил аудиенцию у посла Египта в Индонезии, чтобы обсудить запланированное присутствие вице-президента Индонезии на COP27.

Стороны обсудили усилия по достижению нулевых выбросов в условиях изменения климата, в том числе, энергетический переход к более чистой энергии.

Мааруф Амин также обсудил несколько вопросов, связанных с торговлей, например, относительно предложения правительства Египта снизить импортные пошлины на продукты из пальмового масла.

Как сообщало ИА REGNUM, спикер парламента Индонезии Пуан Махарани сообщила, что президент России Владимир Путин намерен помочь развитию новой столицы государства на Калимантане.

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