Брюссель, 6 октября, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Европейский союз утвердил восьмой пакет санкций против Российской Федерации, сообщили 6 октября в Еврокомиссии.

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По информации Еврокомиссии, среди новых мер — установление потолка цен для российской нефти. Также в пакет включены другие экономические ограничения и персональные санкции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Венгрии рассказали о том, что введённый Евросоюзом потолок цен на российскую нефть не затронет трубопроводную нефть.