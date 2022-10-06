* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 12:12 — REGNUM Ряд жителей уезда Ходжа Бахауддин афганской провинции Тахар сообщил, что в деревне Мухаджир-Кишлак началось принудительное выселение 400 семей по приказу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Афганистан Afghanistan Matters

Уточняется, что им дали три дня на эвакуацию.

Двое местных жителей сообщили телеканалу, что приказ был отдан 4 октября, и уже на следующий день было перемещено не менее 100 семей. Согласно источникам, если эти семьи не покинут кишлак в течение трёх дней, «они будут насильно выселены из своих домов и не будут иметь права забрать своё имущество».

Местный житель сообщил, что женщины, дети и мужчины расположились в чистом поле и не могут позволить себе даже купить палатку.

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Однако представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Тахаре отрицает отдачу приказа о выселении 400 семей. Никзад Мухаджим, пресс-секретарь губернатора Тахара, сообщил Afghanistan International, что документы местных жителей и вновь прибывших людей будут рассмотрены в суде и на их основе будет принято решение.

Ранее на место выезжала комиссия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из центра, которая подготовила доклад о ситуации и передала его на рассмотрение кабинета министров, но пока никакого решения принято не было.

Конфликт между местными жителями и людьми, говорящими на языках пушту и урду, продолжается уже несколько месяцев. Эти люди утверждают, что у них есть юридические документы. Но местные жители заявляют, что эти люди при поддержке талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) хотят поселиться в Ходжа Бахауддине и принудительно выселить коренное население, жившее там много лет.