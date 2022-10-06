Икалуит, Канада, 6 октября, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Постоянный комитет Сената Канады по национальной обороне совершает поездку по канадской Арктике в рамках исследования арктического суверенитета страны. Выявление слабых мест системы противовоздушной обороны NORAD позволит выявить направления анонсированных ранее инвестиций в размере 40 млрд канадских долларов. Поездка комитета началась со столицы Нунавута Икалуита. Об этом сообщает канадское информационное агентство NNSL Media.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Канады

Средства будут направлены на развитие устойчивости системы в течение ближайших 20 лет. Отмечается, что 4,9 млрд долларов из 40 были выделены из федерального бюджета в 2022 году на обновление устаревших североамериканских систем ПВО.

По данным издания, «арктический тур» постоянного комитета затронет Кембридж-Бей, Инувик, Туктояктук и Йеллоунайф.

Во время первой остановки в Икалуите Комитет провёл встречу с лидерами инуитов из государственного и частного секторов, обсуждая перспективы, угрозы и точки приложения инвестиций.

В частности, 3 октября министр по делам Севера Дэн Вандал объявил о выделении 122 млн долларов, которые пойдут в Наситтук для продолжения операций и обслуживания станции оповещения канадских вооружённых сил на северном острове Элсмир.

«Улучшенные взлетно-посадочные полосы, улучшенная связь, порты и дороги — это лишь некоторые из возможных преимуществ для Нунавуммиута в модернизации NORAD», — сказал сенатор от Нунавута Деннис Паттерсон.

Отметим, что NORAD — объединённая система аэрокосмической обороны США и Канады. Основными задачами являются обеспечение контроля воздушного и околоземного пространства Северной Америки, противовоздушной и противоракетной обороны двух стран и предупреждения о воздушно-космическом нападении. Система, которой более шести десятилетий, обнаруживает угрозы безопасности в Северной Америке, а её радар раннего предупреждения для полярного региона датируется концом 1980-х годов.

Как сообщало ИА REGNUM, представители коренных народов, федеральных, территориальных и муниципальных органов власти Канады провели встречу в Йеллоунайфе, на которой обсудили приоритеты и дальнейшие шаги по реализации программы развития Арктики и Севера страны. Встреча прошла в рамках третьего ежегодного заседания руководящего комитета рамочной программы развития Арктики и Севера.

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