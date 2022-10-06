Джакарта, 6 октября 2022, 12:12 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани сообщила, что президент России Владимир Путин намерен помочь развитию новой столицы государства на Калимантане, сообщает CNN Indonesia.
Заявление спикера парламента Индонезии прозвучало во время встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко на 8-м саммите спикеров парламентов стран G20, который состоялся в Джакарте.
«Я также ценю заинтересованность России в участии в развитии национальной столицы», — заявила Пуан Махарани.
Пуан Махарани отметила, что Россия также намерена помочь проекту железнодорожных перевозок.
В ходе встречи Пуан Махарани рассказала о теплых отношениях между Индонезией и Россией, которые складываются на протяжении 70 лет. Спикер парламента Индонезии сослалась на историю двух предыдущих лидеров государств, а именно Сукарно и Никита Хрущев, у которых были теплые отношения.
Хорошие отношения между двумя странами также отражены в двусторонних встречах лидеров двух стран, таких как встреча президента Индонезии Джоко Видодо с президентом России Владимиром Путиным в Москве 30 июня 2022 года.
По словам Пуан Махарани, Россия готова помочь Индонезии в проектах, использующих неэнергетические ядерные технологии, например, в области медицины и сельского хозяйства.
Как сообщало ИА REGNUM, председатель палаты региональных представителей Ла Ньялла Махмуд Матталитти вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко обсудили продовольственную и энергетическую безопасность, экономику и присутствие президента России Владимира Путина на G20.
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