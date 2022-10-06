Джакарта, , 12:12 — REGNUM Спикер парламента Индонезии Пуан Махарани сообщила, что президент России Владимир Путин намерен помочь развитию новой столицы государства на Калимантане, сообщает CNN Indonesia.

Флаг Индонезии (сс) A-C-K

Заявление спикера парламента Индонезии прозвучало во время встречи с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко на 8-м саммите спикеров парламентов стран G20, который состоялся в Джакарте.

«Я также ценю заинтересованность России в участии в развитии национальной столицы», — заявила Пуан Махарани.

Пуан Махарани отметила, что Россия также намерена помочь проекту железнодорожных перевозок.

В ходе встречи Пуан Махарани рассказала о теплых отношениях между Индонезией и Россией, которые складываются на протяжении 70 лет. Спикер парламента Индонезии сослалась на историю двух предыдущих лидеров государств, а именно Сукарно и Никита Хрущев, у которых были теплые отношения.

Хорошие отношения между двумя странами также отражены в двусторонних встречах лидеров двух стран, таких как встреча президента Индонезии Джоко Видодо с президентом России Владимиром Путиным в Москве 30 июня 2022 года.

По словам Пуан Махарани, Россия готова помочь Индонезии в проектах, использующих неэнергетические ядерные технологии, например, в области медицины и сельского хозяйства.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель палаты региональных представителей Ла Ньялла Махмуд Матталитти вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко обсудили продовольственную и энергетическую безопасность, экономику и присутствие президента России Владимира Путина на G20.

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