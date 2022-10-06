Новосибирск, , 12:12 — REGNUM В Новосибирской области мобилизованные граждане могут оставить домашних животных в приютах. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Приют для животных Марина Каширская © ИА REGNUM

«В случае возникновения необходимости оставить под присмотром домашнее животное на время частичной мобилизации управление ветеринарии Новосибирской области сообщает о возможности обратиться в один из приютов для животных, которые действуют на территории области», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации региона.

Список приютов опубликован на сайте управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в регионе завершен первый этап частичной мобилизации.

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