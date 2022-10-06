Петропавловск-Камчатский, , 13:09 — REGNUM На Камчатке в селе Эссо открыли после капитального ремонта по национальному проекту «Культура» Быстринскую детскую школу искусств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 6 октября в краевом правительстве.

В Быстринской детской школе искусств после капремонта Пресс-служба правительства Камчатки

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«Сегодня прикладывается очень много усилий, чтобы музыкальное образование в регионе было современным, интересным и востребованным. Тем более, что в Эссо — единственная школа в селе, где дети осваивают премудрости и основы игры на музыкальных инструментах», — рассказал заместитель министра культуры Камчатки Владимир Пегуров.

Здание, построенное в 1980 году, впервые удалось капитально отремонтировать благодаря нацпроекту. В школе утеплили стены и фасад, заменили все оконные блоки, привели в порядок систему водоотведения. После ремонта горячая вода появилась в классах художественного отделения.

До проведения капитального ремонта в школе искусств было очень холодно в зимнее время, что создавало неудобства для занятий детей. Теперь же здание встречает учеников и педагогов теплом и комфортом.

«Мы очень рады, что в здании поменяли электрику, окна, стены утеплили. Сейчас детям стало заниматься очень комфортно. Зал очень красивый получился!» — прокомментировала директор школы Наталья Логинова.

Как сообщало ИА REGNUM, по национальному проекту «Культура» капитальный ремонт детской школы искусств городского округа Эгвекинот и её структурного подразделения в селе Амгуэма планируют завершить до конца 2022 года