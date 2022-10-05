Посёлок городского типа Эгвекинот, Чукотский АО, , 10:53 — REGNUM По национальному проекту «Культура» капитальный ремонт Детской школы искусств городского округа Эгвекинот и её структурного подразделения в селе Амгуэма планируют завершить до конца 2022 года, сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

Детское искусство © ИА REGNUM

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В школе искусств в Эгвекиноте меняют кровлю и чердачные перекрытия, электропроводку, ведутся декоративные работы в учебном отделении «Косторезная мастерская».

В селе Амгуэма ремонт учреждения планируют завершить 15 декабря. На сегодняшний день подрядчик проводит подготовительные работы.

«Мы каждый год готовим школу к учебному году, но капитального ремонта не было с момента её открытия, кровельные перекрытия уже были гнилые, поэтому мы очень рады, что наша школа попала в нацпроект «Культура». Подрядчики ответственные и учитывают наши пожелания. Дети и преподаватели будут рады обновленному, чистому зданию и кабинетам. Школа открыта в 1965 году. Ежегодно учащиеся и преподаватели принимают участие в среднем в 30−40 концертно-конкурсных мероприятиях разного уровня», — рассказала исполняющая обязанности директора Детской школы искусств городского округа Эгвекинот Людмила Платонова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в 2022 году в рамках нацпроекта «Культура» отремонтировали и модернизировали 15 учреждений.