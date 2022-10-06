Кабул, 6 октября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар вооружённые кочевники напали на жителей уезда Ходжа Бахауддин и вынудили эвакуироваться 15 семей, поджигая их дома и имущество. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

8am. af Афганистан

Источники добавляют, что за последнюю неделю активизировался процесс переселения кочевников в Тахар.

Собеседники отметили, что после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, вооружённые кочевники в провинции Тахар вторглись в уезды Дашт-Кала, Ходжа Бахауддин, Ходжа Гар и Фархар и пытаются принудительно выселить жителей этих уездов.

Согласно этим источникам, после эскалации конфликтов в последние два-три месяца между жителями этих районов и кочевниками, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решили объявить, что вопрос спора о принадлежности этих земель должен решаться в талибских (организация, деятельность которой запрещена в РФ) судах, а до этого кочевники не имеют права входить в эти районы.

Однако кочевники не последовали этому решению и через два дня напали на жителей уезда Ходжа Бахауддин, избили людей, подожгли их имущество и захватили дома. Источник сообщает, что кочевников, которые пытаются захватить дома и земли жителей в провинции Тахар, поддерживает «особое подразделение талибов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Отмечается, что нынешние жители этих уездов в основном выходцы из Бадахшана и других районов Тахара, которые «купили эти земли и живут там» уже около сорока лет. У многих из них имеют документы о покупке недвижимости.

Кочевники, нападающие на дома жителей этих районов Тахара, утверждают, что «эти земли были розданы им во времена короля Захир-шаха и они ушли оттуда в разгар междоусобных войн». Но местные жители говорят, что многие кочевники — жители Северного Вазиристана и Кветты в Пакистане, а также некоторых южных провинций Афганистана.

За последний год были опубликованы многочисленные сообщения об захвате кочевниками и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) земель и домов местных жителей в различных регионах Афганистана.