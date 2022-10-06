Москва, 6 октября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Более половина работающих жителей России (53%) выступают за возрождение в своих компаниях занятий производственной гимнастикой. Об этом свидетельствует опрос исследовательского центра портала Superjob.ru.

Производственная гимнастика в СССР

В настоящее время проводится производственная гимнастика на работе 9% опрошенны: у 3% опрошенных — для всех, у 6% — только для желающих. Не хотят заниматься в производственной гимнастикой 38%.

Женщины чаще мечтают о физкультурных минутках, чем мужчины — 60% против 46%. Также физкультура на рабочем месте больше привлекает молодёжь (56%), чем работников старше 45 лет (51%).

Опрос проведён 2–3 октября 2022 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 378 населённых пунктах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ направил обращение с просьбой ввести 15-минутные занятия гимнастикой на рабочем месте.

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