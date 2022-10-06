Краснодар, 6 октября, 2022, 11:25 — ИА Регнум. Объекты теплоснабжения Кубани полностью готовы к отопительному сезону. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

«Подготовка к отопительному сезону в крае прошла успешно. Регион полностью готов к зиме. Традиционно он начинается с середины октября, в отдельных курортных районах — еще позже. Тем не менее, есть социальные учреждения, которые необходимо протапливать. Поэтому там мы должны начать подачу тепла раньше», — отметил Кондратьев.

Все тестовые испытания на котельных социальных учреждений прошли без сбоев.

Всего на подготовку объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду было направлено около 6 млрд рублей. Почти 400 аварийно-восстановительных бригад и более 1 тыс. единиц техники готовы к возможным внештатным ситуациям.