Екатеринбург, , 11:06 — REGNUM Основная часть жалоб, связанная с проведением частичной мобилизации, вызвана с предоставлением ошибочных повесток. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе рабочей поездки в Екатеринбург она рассказала, что большинство жалоб связана с тем, что люди считают их привлечение к частичной мобилизации противоречащим указу президента, а также законами, регулирующими порядок мобилизации.

«Каждое такое обращение проверялось. И, надо сказать, значительная часть их подтвердилась», — приводит слова Москальковой ТАСС.