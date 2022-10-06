Кабул, 6 октября, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь МВД правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абдул Нафи Такур сообщил, что 5 октября в результате взрыва в мечети на территории министерства погибли четыре человека и 25 получили ранения. Об этом сообщает агентство «Тасним».

Sergeant James McCauley Взрыв

Такур написал в «Твиттере», что расследование продолжается, и более подробная информация будет опубликована позже.

Пока неясно, есть ли среди пострадавших высшие должностные лица МВД временного правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или нет.

Никто ещё не взял на себя ответственность за это нападение, но ранее террористическая группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно наносила удары по мечетям, а также по силам талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).