Бухарест, , 10:53 — REGNUM Министерство энергетики Румынии объявило о начале реализации масштабной программы по поощрению владельцев квартир и частных домов на территории страны за сэкономленные киловатт-часы электроэнергии. Об этом 6 октября сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

По предварительным данным, с 1 января 2023-го года ответственный съемщик жилья, израсходовавший менее 300 квт/ч электричества, сможет рассчитывать на государственную компенсацию в размере от $30 до $100.

«Эти суммы будут гарантированно возвращены местными поставщиками соответствующих услуг», — заявил вице-президент государственной компании-регулятора Золтан Надь-Беге.

Механизмы выплат не уточняются. Предполагается, что фирмы-представители энергетических услуг спишут «профицит киловатт» с квитанций ЖКХ. По некоторой информации, многодетные семьи и инвалиды получат соответствующую компенсацию наличными деньгами.