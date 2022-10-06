Москва, 6 октября, 2022, 10:49 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции и члены их семей из регионов Дальнего Востока будут обеспечены необходимыми социальными гарантиями. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Duma.gov.ru Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков

«Безусловное внимание уделим в самые короткие сроки по донастройке существующих социальных программ в части поддержки как ветеранов специальной военной операции, так и семей военнослужащих, служащих правоохранительных органов, людей, которые сегодня отдают свой долг нашей Родине на рубежах, делая самое важное дело которому мы все с вами являемся свидетелями и участниками для того чтобы обеспечить и социальные гарантии и достойное существование для наших бойцов, для их жен, родителей и детей», — сказал министр на заседании комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, на котором обсуждают проект бюджета России на трехлетку.

Напомним, проект федерального бюджета на 2023−2025 годы внесен в Государственную думу 28 сентября. Планируется рассмотреть бюджетный пакет в первом чтении за два дня — 26 и 27 октября.