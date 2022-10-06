Донецк, 6 октября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреляли два района Донецка, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 09:30 (совпадает с мск) — н. п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский район): выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:45 боевики ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм. В 09:50 ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка три снаряда калибра 155 мм.