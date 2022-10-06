Херсон, 6 октября, 2022, 10:33 — ИА Регнум. В Херсонской области киевские войска получили отпор, отступления нет, сообщил 6 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В Херсонской области никто никуда не отступает. Продвижение [неонацистов] и иностранных наёмников в северной части региона остановлено на рубежах обороны, выстроенной нашими военными», — приводит слова Стремоусова РИА Новости.

Чиновник заявил, что на херсонском направлении «люди стоят насмерть», сдерживая нацистов, в том числе наёмников.