Брянск, , 10:29 — REGNUM Размер региональной единовременной выплаты для мобилизованных граждан утверждён в Брянской области. Об этом 6 октября в социальных сетях сообщил губернатор Александр Богомаз.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов © ИА REGNUM

Решение принято на внеочередном заседании Брянской областной думы. Дополнительную меру поддержки получат резервисты, призванные из региона, — им единовременно выплатят по 200 тысяч рублей. Средства будут выделены из областного бюджета.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральный центр пообещал помочь регионам решить возможные проблемы с нехваткой средств на поддержку мобилизованных.