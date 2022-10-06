Владивосток, 6 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Студенты колледжей Приморья готовы выйти на уборку урожая и другие работы вместо мобилизованных сотрудников предприятий — около 60 старшекурсников уже трудятся в разных районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Всем ребятам уже исполнилось 18 лет, они студенты 3-4 курсов. В большинстве случаев ранее они уже проходили практику на предприятиях, где сейчас заменяют мобилизованных. Для них составлены индивидуальные учебные планы, которые позволят совмещать работу и обучение.

«Студенты выходят на предприятия на полный рабочий день и получают полную заработную плату», — добавили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, студенты и аспиранты получат отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.