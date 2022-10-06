Москва, , 09:40 — REGNUM Студенты и аспиранты получат отсрочку от призыва на военную службу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ устанавливает, что отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется гражданам, получающим образование соответствующего уровня впервые, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения.

Указ распространяется на учащихся образовательных и научных организаций по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, в том числе программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки.

Кроме того, отсрочка будет предоставляться аспирантам, обучающимся на территориях инновационных научно-технологических центров, а также тем, кто получает знания по духовным образовательным программам.

В указе уточняется, что он распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

Документ вступил в силу с момента подписания.