Донецк, 6 октября, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике в результате обстрелов ВСУ за сутки погибли три мирных жителя, еще шесть получили ранения. Об этом 6 октября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«За минувшие сутки, с 08.00 5 октября до 08.00 6 октября, в результате обстрелов со стороны ВФУ на территории Донецкой Народной Республики убиты три мирных жителя, шесть человек получили ранения», — говорится в телеграм-канале штаба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 6 октября киевские каратели обстреляли Донецк и Ясиноватую.

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