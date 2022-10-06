Донецк, 6 октября, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Донецк и Ясиноватую, сообщили 6 октября в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ярослав Громов ИА REGNUM «Донецк непокорённый»

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 08:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — н. п. Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибра 155 мм», — говорится в телеграм-канале представительства.

В 09:00 боевики ВСУ обстреляли из Красногоровки Кировский район Донецка, выпустив три снаряда калибра 155 мм.