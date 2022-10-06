Таллин, 6 октября, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Местные самоуправления Вырумааского уезда Эстонии (юг страны) обеспокоены все более растущей разницей между доходами жителей региона и растущими ценами на энергоносители, отопление и продукты питания.

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Об этом говорится в письме, направленном правительству от имени уездного руководства Вырумаа и подписанного главами самоуправлений. Главный нерешенный вопрос заключается в том, как увеличить фонд оплаты труда работающих в округе людей на фоне сокращающейся доходной базы и растущих расходов.

Так, мэр Выру Анти Аллас отметил в обращении, что нынешняя экономическая ситуация плохо сказывается на доходной базе местных самоуправлений. Во время кризиса потребление людей изменилось, многие предприятия испытывают трудности с выплатой зарплат, безработица также демонстрирует тенденцию к росту.

Между тем, уже известно, что государственный фонд выравнивания доходов в различных регионах страны в 2023 году увеличиваться не будет. Поэтому мэр Выру отметил, что большинство местных самоуправлений в Эстонии не имеют возможности участвовать в так называемом ралли зарплат и цен на энергоносители за счет собственных средств.

«Иными словами, нельзя бросать местные самоуправления на произвол судьбы, нам просто неоткуда взять денег», — отметил Аллас, рассчитывая на финансовую поддержка Вырумаа государством.